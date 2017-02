Kein Fake Die wirklich skurrilsten Sextoys aller Zeiten

Vajankle Dieses Sextoy bring Fußfetschisten in Wallung

Internet investierte 206.000 € Blowjob-Simulator geht in Serienproduktion

Fitness-Apps die Laufstrecke, Geschwindigkeit und Kalorienverbrauch messen, gibt es bereits zuhauf. "Lovely" ist ungefähr das selbe für den Sex. Der Silikonring misst über Sensoren Bewegung und Position und sendet diese Informationen über Bluetooth an eine App. Diese zeigt dann interessante Daten wie Höchstgeschwindigkeit, Stöße pro Minute und beim Sex verbrannte Kalorien an.Durch die Vibrationen soll zudem noch die Klitoris stimuliert werden. Da der Ring außerdem verhindern soll, dass Blut aus dem Penis zurück in den Körper fließt, wird auch gleich noch die Erektion verbessert. Als wäre das nicht multifunktional genug, gibt die App auch noch personalisierte Sex-Tipps und schlägt Stellungen vor.Das Kapital für die Entwicklung von "Lovely" nahm Jakub Konik über eine Crowdfunding-Kampagne im Netz ein. Diese war ein so großer Erfolg, dass das Sextoy nun serienreif und für knapp 160 Euro zu haben ist.