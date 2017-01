12 Monate auf Bewährung Sex ohne Kondom - 47-Jähriger als Vergewaltiger verurteilt

Zum Arzt gehen, eine Spermaprobe abgeben, diese untersuchen lassen und dann zu einem etwas peinlichen Gespräch wiederkommen - so oder so ähnlich läuft ein Fruchtbarkeitstest meist ab. Wer sich davor scheut kann bald selbst seine Spermien testen ohne das Haus zu verlassen.Der Smartphone-Zusatz samt App "Yo" erlaubt es, am Handy selbst die eigene Samenflüssigkeit zu überprüfen. Die Bedienung ist kinderleicht, wie ein Video des Herstellers zeigt. Zuerst gibt man eine Spermaprobe auf einen Teststreifen. Dieser kommt in den Handy-Aufsatz. Dieser macht aus der Smartphone-Kamera und der eingebauten Lampe ein Mikroskop und erlaubt so eine Beobachtung der eigenen Spermien in Echtzeit.Ein Algorithmus misst die Bewegungsfähigkeit und Konzentration der Spermien in der Samenflüssigkeit und verrät dem Anwender, ob mit seiner Fruchtbarkeit alles in Ordnung ist.Ab dem 31. Jänner kann man das Set für 50 US-Dollar online vorbestellen. Ab Februar wird ausgeliefert. Aktuell beinhaltet das Set Utensilien für zwei Testanwendungen.