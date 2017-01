Unglaubliches Gemächt Ist das wirklich ein 48-Zentimeter-Penis?

Andrew Wardle kam mit einem schweren Geburtsfehler auf die Welt. Er wurde ohne Penis und mit einer externen Blase geboren. In mehreren Operationen konnten die Ärzte ihm seine Blase wieder in seinen Körper transplantieren. Diese funktioniert einwandfrei, ebenso wie seine männlichen Geschlechtsorgane. Doch er blieb ohne Penis.Erst in der Pubertät wurde ihm klar, wie sehr sein Liebesleben dadurch eingeschränkt sein würde. Doch er hatte keine Hoffnung, etwas daran ändern zu können. Es fiel ihm schwer, eine Freundin zu finden, die seine Einschränkungen akzeptieren würde. Seiner jetzigen Freundin gestand er sein körperliches Manko erst nach neun Monaten.Dann hörte er vom Fall des Briten Mohammed Abad, der bei einem Unfall seinen Penis verlor und von plastischen Chirurgen einen künstlichen Ersatz transplantiert bekam. Wardle soll nun ebenso einen künstlichen Penis bekommen.Dafür wurde ihm bereits Haut und Muskelgewebe aus seinem linken Unterarm abgenommen. Daraus wird ein künstlicher Penis geformt, der mit mehrere Röhren durchzogen wird. Über einen Mechanismus in seinem Hodensack kann er per Knopfdruck Flüssigkeit in die Röhren pumpen, die wie der natürliche Schwellkörper dann eine Erektion herbeiführen.Nach der Operation, wenn alles verheilt ist, werden die Ärzte den Mechanismus zum ersten Mal aktivieren. Dieser Prozess wird drei Tage dauern, sein künstlicher Penis wird dann zwei Wochen lang erigiert bleiben, erzählte Wardle im britischen Frühstücksfernsehen. Darauf freut er sich nicht, gestand er. Doch danach soll sein künstliches Glied voll einsatzbereit sein, Erektion per Knopfdruck inklusive. Etwas, worauf sich seine Freundin besonders freut, wie sie schmunzelnd gestand.