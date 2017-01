Serien-Star Nicole Mieth nackt im Playboy "Verbotene Liebe"-Star Nicole Mieth zieht blank (Foto: Autumn Sonnichsen für Playboy Februar 2017)

In Paris, der Stadt der Liebe, zeigt sich "Verbotene Liebe"-Star Nicole Mieth in fast verbotenen Posen. Bevor sie ins RTL-Dschungelcamp zieht, zieht sie sich noch einmal für die Kamera aus.

Miss Februar 2017 Playmate Tanja liebt ihren Po, zeigt aber ihre Brüste

Als Schauspielerin in der Serie "Verbotene Liebe" beweist Nicole Mieth ihr darstellerisches Können. Ob sie als Selbstdarstellerin in der RTl-Serie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ebenso überzeugen wird, muss sich erst noch zeigen. Bevor sie in den Dschungel zieht, zieht sich Mieth jedenfalls nochmal aus. Und zwar für die Februar-Ausgabe des Playboy.Privat hatte Mieth noch nie eine "verbotene" Liebschaft. Muss sie auch gar nicht, denn die 26-Jährige ist glücklich vergeben... zum Leidwesen aller Männer. Die würden angesichts der heißen Fotos sicherlich auch über Nicoles absolute Fußball-Unkenntnis hinwegsehen.