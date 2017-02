Kurioser Hintergedanke Darum soll es Ende 2016 "Blowjob-Cafés" geben

Neue Studie erklärt Darum ist Oralsex biologisch notwendig

Zu versaut China verbietet Bananen-Blowjob-Videos im Netz

Tipps für den perfekten Blowjob 5 heiße Tipps für den perfekten Blowjob

(Foto: Fotolia)

Eigentlich hätte die 26-jährige Brittney Jones am 31. Jänner im Duval Courthouse erscheinen müssen, weil sie im Zusammenhang mit Drogen angeklagt wurde. Im Gang des vierten Stockes traf sie auf den 35-jährigen Jeremiah Isiah Robinson. Ob sich die beiden vorher kannten, ist nicht klar, wie die "nydailynews" berichtet.Brittney zückte ihr Handy und filmte sich, wie sie Robinson oral befriedigte. Dann stellte sie ihr Filmchen auf die Social Media Plattform. Die Worte "Habe gerade einen Weg gefunden, um aus dem Schlammassel zu kommen", dürfte der Polizei nicht gefallen haben. Das Video wurde kurz danach gelöscht, doch wegen der Überwachungskameras im Gericht, hat die Polizei eine eigene Version des spontanen Sextapes.Die Polizei fahndet nun nach der Maulheldin und ihrem Komplizen. Ihr Vater gab in einem Interview an, seine Tochter hätte so etwas schon öfter gemacht.