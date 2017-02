Darum brauchen Verliebte keinen Valentinstag Verliebte brauchen keinen Valentinstag!

Der Valentinstag am 14. Februar ist eine Erfindung der Wirtschaft. Trotzdem fühlen sich viele Verliebte jedes Jahr zu besonderem Aufwand verpflichtet. Wir erklären Ihnen, wieso Sie das nicht müssen! (Foto: Fotolia)

Nicht nur Singles bekommen am Valentinstag regelmäßig das Grausen. Eigentlich wollen auch viele Paare mit dem Kitsch am von der Wirtschaft erfundenen "Tag der Verliebten" wenig zu tun haben. Doch oft plagt uns das schlechte Gewissen: Vielleicht verletzt man den Partner, wenn man den Valentinstag ignoriert oder man würde vielleicht sogar verdächtigt, den "Tag der Verliebten" einfach vergessen zu haben.Verzagen Sie nicht! "Heute.at" ist hier, um Ihnen zu versichern: Sie können ruhig auf den Liebeskommerz am 14. Februar pfeifen. Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Hier finden Sie sechs gute Gründe, den "Tag der Verliebten" auszulassen.