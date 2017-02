Valentinstag Einfache Geschenke für das schmale Börserl

Ja, eh: Liebende umsorgen ihre Liebsten das ganze Jahr. Aber heute wollen Sie Ihren Schatz besonders verwöhnen? Viele Menschen machen dies mit Geschenken, lassen sich das auch etwas kosten. Im Vergleich zum Vorjahr geben die Österreicher heuer im Schnitt ein Drittel mehr aus: Männer zeigen sich mit 62 Euro im Vergleich zu Frauen (46 Euro) großzügiger (oder haben keine Idee, die nichts kostet), so eine Umfrage von marketagent.com Junge Menschen investieren mehr: Die unter 30-Jährigen geben heuer fast doppelt so viel aus wie vergangenes Jahr, die 40- bis 69-Jährigen wurden sparsamer. Besonders begehrt sind Blumen: 20 Millionen Schnittblumen und 12 Millionen Topfpflanzen werden am Valentinstag verkauft. Ebenfalls sehr beliebt: Süßes! Jede(r) Dritte erhält Pralinen oder Schoko. Für ein Geschenk muss man aber gar nicht tief ins Börsel greifen, denn meist sind es die einfachen Dinge, die das Herz erfreuen. Tipp: Schalten Sie doch für einen Abend lang Ihr Smartphone aus – und widmen Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit nur Ihrem Herzblatt.