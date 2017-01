Liebesbeweis leichtgemacht 7 kleine Gesten, die Ihrem Partner den Tag versüßen

Im Alltagsstress kommt die Wertschätzung oft zu kurz. Da ist es gut, dass am 24. Jänner Tag des Kompliments ist, der uns daran erinnert. Die einfachste Form, Wertschätzung zu zeigen: ein liebes Kompliment.Wann haben Sie Ihren Liebsten zuletzt ein nettes Kompliment gemacht? Eben. Also nutzen Sie die Gelegenheit und fangen Sie gleich damit an.