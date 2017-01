Wertschätzung zeigen So nutzen Sie den Tag der Komplimente am besten

Neue Studie Dieses Bundesland hat die feschesten Singles

Mit Spitze und Peitsche Agent Provocateur heizt Valentinstag wieder ein

BILDER DES TAGES "Und wie lauten deine Nuklear-Codes?" Imitatoren von Neo-US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un fahren in Hongkong gemeinsam U-Bahn. (Foto: Reuters)

Frauen kommen ins Schwärmen, wenn ihr Gegenüber sich Tiernamen gibt: "Lion" und "Wolfmann" lassen auf Lover mit animalischen Bettqualitäten hoffen. Auch Männer schließen bei Tierchen wie "Rabbit" oder "Rennmaus" auf spätere Plaisirchen. Für flirtwillige Herren darf es beim Online-Dating ruhig etwas expliziter zugehen."Mich macht es an, wenn eine Frau weiß, was sie will", sagt Janosch A., der kein Problem damit hat, sich mit Frauen wie "Sexbitch" zu treffen. Für die spaßsuchende Damenwelt sind plumpe Nicknames jedoch ein No-Go, besonders wenn Geschlechtsteile darin Platz finden. Statt "BigDick" treffen sie sich lieber mit Normalos wie "FabioDon"oder "Tony96".