Als Ouvertüre für die Reise an die Seine hat sich Austrian Airlines etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die romantische Atmosphäre an Bord brachte nämlich eine musikalische Darbietung der Sonderklasse zum Schmelzen. Der Geiger László Barki überraschte die Passagiere der OS 411 mit einem Liebeslied-Medley auf der Violine. Der Geiger, der von Kapitän Roland Dürschmied persönlich begrüßt wurde, war 24 Jahre lang – von 1981 bis 2005 – beim Orchester der Wiener Staatsoper, den Philharmonikern, tätig.Dann Beifall der Gäste. "Unsere Passagiere waren überrascht und begeistert. Obwohl es ja noch total zeitig war, schließlich ging der Flug ja bereits um 7:10 Uhr in der Früh", sagte eine AUA-Sprecherin, die für "Heute"-Leser ein bewegendes Video im Flieger gedreht hat.Selten war "Happy landing" so treffend wie bei den AUA-Kunden, als sie am Flughafen Charles de Gaulle in Paris aufsetzten...