Part of the Deal: Renzo Pianos Parkapartments beim Belvedere (Foto: parkapartments.at,)

Part of the Deal: Renzo Pianos Parkapartments beim Belvedere (Foto: parkapartments.at,)

Zwei-Millionen-Stadt bis 2023 Leistbarer Wohnraum in Wien

Ein Zuhause in der Leopoldau Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung und viel Freiraum

In der Branche hatte man gemunkelt – Ende vergangener Woche wurde es amtlich: Die BAI hat neue Eigentümer. Im Rahmen eines 50/50-Joint-Ventures übernahmen Rene Benkos Signa und eine Investorengruppe rund um Erwin Krause und Franz Kollitsch den renommierten Wiener Bauträger.Aktueller Stand der BAI: Investitionsvolumen von rund 1,7 Mrd. €, ein Portfolio mit 18 Projekten und einem Projektentwicklungsvolumen von mehr als 440.000 Quadratmetern. Im Rahmen des Deals wurde das Projekt „Hauptbahnhof, Wohnen am Schweizer Garten“ direkt von Signa gekauft. Ziel laut Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber: Es solle "ein eigenständiger Wohnbauträger für leistbares Wohnen in Wien" entstehen.