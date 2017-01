63 Dealer geschnappt Polizei hebt Mega-Drogenring aus, auch Haupttäter in Haft

Einsiedelei am Palfen Saalfelden sucht Einsiedler per Stellenanzeige

Der Bursche aus Liezen ging gegen 07.50 Uhr in der Früh aufs Klo und zündete mit einem Feuerzeug die Papierhandtücher aus dem Spender neben dem Waschbecken an. Der brannte natürlich lichterloh.Der Feueralarm ging los, was den Hausmeister auf den Plan rief. Er eilte zum Brandort und löschte mit dem Handfeuerlöscher. Inzwischen standen auch 40 Feuerwehrleute aus der Umgebung vor der Tür. Auch die Rettung war da. Die Schule wurde aufgrund der Rauchentwicklung vorübergehend evakuiert.Neben dem Papierhandtuchspender wurde auch der Mistkübel zerstört. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Der Unmündige wurde bei der Jugendwohlfahrtsbehörde gemeldet.