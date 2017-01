Mieter verkaufte an Besucher Meidlinger Cannabis-Dealer nach "Ab-Haus-Verkauf" in Haft

Neue Studie bestätigt Kiffen kann Schizophrenie auslösen

Festnahme in Floridsdorf Polizei erwischte "Gärtner" mit 610 Cannabispflanzen

Das Mädchen gab an, dass die Pistole für ihren 18-jährigen Freund bestimmt war, damit sich dieser vor einem Bekannten schützen kann, der ihn bedroht habe. Beim Jugendlichen, gegen den ein Waffenverbot besteht, wurde auch ein Schlagring mit Elektroschockfunktion gefunden.Laut der 16-Jährigen gehört die Schreckschusswaffe ihrem Vater und der Elektroschocker ihrer Mutter. Aufgrund der Angaben des Mädchens führten Polizisten eine Hausdurchsuchung in der Wohnung der Eltern in Steinach durch.Neben einer Schrotflinte und Munition wurde auch eine Cannabisaufzuchtanlage und Cannabiskraut im dreistelligen Grammbereich sichergestellt. Alle Beteiligten wurden angezeigt.