Polizei bittet um Mithilfe 16-jähriger Schüler aus Tirol vermisst

"Wir wissen nicht, ob der Jugendliche überhaupt am Sonntag um 14:30 Uhr in Leoben in den Zug gestiegen ist, so eine Beamtin der Polizeiinspektion Strass zur Tiroler Tageszeitung. "Auf dem Video ist nichts zu sehen".Für Verwirrung sorgt auch das Handy des 16-Jährigen aus Fügen. Es war zuletzt am Sonntag gegen 19 Uhr in Gaishorn am See in der Steiermark eingeloggt. 20 Minuten später hätte der Zillertaler aber bereits mit dem Zug am Bahnhof in Jenbach eintreffen sollen. Zwei Varianten werden nun diskutiert: Entweder hat der Schüler sein Handy vergessen oder er war zu diesem Zeitpunkt noch in der Steiermark.Die Polizei hat die Suche auf ganz Österreich ausgedehnt. Die Familie des Vermissten nützt Facebook, um Hinweise zum Aufenthaltsort des 16-Jährige zu erhalten.Hinweise bitte an die Polizei Strass im Zillertal: