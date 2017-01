Training in Afrika Dieser Strauß macht zwei Radfahrern richtig Beine

Bereits im Vorjahr wurde ein Tierhalteverbot über den Landwirt in Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark verhängt. Ihm wurde jedoch eine Frist zur anderwärtigen Unterbringung gewährt. Da er diese verstreichen ließ, wurden ihm am Mittwochvormittag von Amtsärzten der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark die Strauße abgenommen. Die Abnahme verlief laut Polizei reibungslos.Die Tiere wurden bei einem anderen Landwirt untergebracht, die Vögel gehören jedoch nun der Republik Österreich. Das dürfte den Mann besonders ärgern - denn er sieht sich als Bürger des Staates Steiermark und erkennt Österreich nicht an. Nun droht er mit rechtlichen Schritten.