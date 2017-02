Symbolfoto (Foto: Fotolia)

Beamte der Polizeiinspektion Bregenz konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen 21-jährigen, in Bregenz wohnhaften Mann ausforschen, dem zahlreiche öffentlich geschlechtliche Handlungen vorgeworfen werden.

Der junge Mann onanierte im Zeitraum von Mitte Oktober 2016 bis 12. Februar 2017 mindestens zehnmal Mal an mehreren öffentlichen Orten (in Zügen und in den Bahnhofsbereichen Bregenz, Dornbirn und Götzis) vor jungen Frauen.



Der 21-Jährige ist geständig. Die bei den Taten getragene Kleidung konnte in seiner Unterkunft sichergestellt werden. Der afghanische Asylwerber wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.