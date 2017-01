Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Seit 27. Dezember lief die Schwerpunktaktion mit Grazer und Steirischen Beamten. Laut Auskunft von Polizeisprecher Oberst Joachim Huber waren im Schnitt rund 25 Polizisten im Einsatz. Am 11. Jänner kamen 29 Wiener Kollegen zur Verstärkung. Die Beamten aus der Hauptstadt sollten die Steirischen Kollegen unterstützen, weil die Wiener Gesichter in der Szene noch nicht bekannt waren. Bei der "heißen" Schlussphase des Einsatzes waren täglich insgesamt 40 Beamte im Einsatz.31 Personen wurden seit Ende Dezember festgenommen, 27 davon nach dem Suchtmittelgesetz und vier wegen unrechtmäßigen Aufenthalts in Österreich.In den letzten beiden Tagen des Einsatzes rückten die Beamten mit Wiener Hilfe verstärkt mutmaßlichen Drogendealern auf öffentlichen Plätzen und in Parkanlagen auf den Pelz. Mit Hilfe der Wiener Kollegen wurden in diesen zwei Tagen 15 Kleindealer auf frischer Tat ertappt. Den Verdächtigen wurden die Drogen weggenommen. Insgesamt hatten sie 2.500 Euro an Drogengeld bei sich. Dazu noch 80 Baggies mit Cannabis. Insgesamt waren es knapp über zehn Dekagramm.Die von Minister Sobotka angekündigte Nulltoleranz wurde teuer. Lässt man die ersten 16 Tage der Schwerpunktaktion unbeachtet, haben 40 Polizisten im täglichen Einsatz in den letzten beiden Tagen im Schnitt 32,25 Euro pro Mann, Nase und Tag sichergestellt. Dazu hätte jeder Beamte aufgerundet 1,3 Gramm Cannabis pro Person und Tag in die Asservatenkammer bringen können.