Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Führerschein hatte er auch keinen Alkolenker (34) kracht mit Kleinlaster in Hausmauer

Verkehrsunfall in Innsbruck Alkolenker verursacht Aufprall gegen Steinmauer

Während Verfolgungsjagd Alkolenker rammt Polizeiwagen auf Autobahn

Nach Amokfahrt Alkolenker attackierte Polizisten

Der stark alkoholsierte Lenker, der mit drei weiteren alkoholisierten Bekannten im Auto unterwegs war, erfasste den Fußgänger auf der Außerlitzstraße in den frühen Morgenstunden frontal. Die Begleiter des Schwerverletzten konnten sich mit Sprüngen zur Seite in Sicherheit bringen.Im LKH Feldkirch rang der Patient fortan mit dem Tod, doch verlor schließlich den Kampf. Am Samstag erlag er seinen schweren Verletzungen.Die Insassen im Auto, das schließlich auf einem Parkplatz gegen ein abgestelltes Fahrzeug prallte, blieben unverletzt