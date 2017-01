170 Einsätze insgesamt Balkonbrand in der Absberggasse, Haus evakuiert

Alle Maßnahmen Panzer und Co. schützen Partytiger am Silvesterpfad

Die Übergriffe sollen zwischen 23.30 Uhr und 1.20 Uhr stattgefunden haben. Sechs Opfer erstatteten bis jetzt Anzeige. Sie gaben an von ausländisch aussehenden Männern sexuell belästigt worden zu sein.Die Opfer stammen aus Deutschland, Rumänien und Italien. Sie wurden angetanzt, zum Teil im Intimbereich berührt, geküsst und massiv bedrängt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.Auch in Wien achtete die Polizei besonders auf das Thema sexuelle Belästigung. Zivile Spezialstreifen waren im Einsatz. Bis jetzt wurden in Wien drei Anzeigen erstattet.