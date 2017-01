Plante Anschlag in Salzburg Terrorverdächtiger wird heute Richter vorgeführt

Hundebabys suchen Zuhause 47 Schmuggelwelpen freuen sich auf ihr neues Leben

Tragödie auf der S6 Lkw stürzte mitten auf Schnellstraße um - Fahrer tot

Der Inhalt von 20 mittelgroßen Swimmingspools überflutete am Dienstag eine Straße in Klagenfurt. Aus den Kanaldeckeln kamen Wasserfontänen, schilderte ein Bewohner gegenüber dem "ORF". In der Straße befinden sich zwei Wasserleitungen, die größere der beiden dürfte gebrochen sein.Um den Wasseraustritt zu stoppen, wurden beide Leitungen von den Stadtwerken abgedreht. Die Anrainer bekamen Trinkwasserflaschen. Zahlreiche Häuser, Keller und Tiefgaragen wurden komplett überschwemmt, in einem Keller stand das Wasser sogar bis zum Fenster.Vier Feuerwehren standen den ganzen Tag im Einsatz, um die Gebäude auszupumpen. Als mögliche Ursache für den Rohrbruch nannten die Verantwortlichen den Frost.