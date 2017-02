Hühnerbetrieb betroffen Vorarlberg: Zweiter Fall von Vogelgrippe bestätigt

Die Halle in Unterkärnten wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet und bietet Platz für insgesamt 60.000 Tiere, berichtet der ORF. Der Amtstierarzt muss noch seine Untersuchungen abschließen, allerdings dürfte laut ersten Informationen das Lüftungssystem ausgefallen sein.Die verendeten Hühner wurden in einem Container zur Tierkörperentsordung in Klagenfurt gebracht.