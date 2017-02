Streit um Mur-Kraftwerk Mur-Auen in Graz nach Rodung besetzt

Lkw umgekippt Totalsperre der Südautobahn in Richtung Graz

Polizei verhaftet 25-Jährigen Suchtmittel und verbotene Waffen in Haus sichergestellt

BILDER DES TAGES 07.02.2017: UKIP-Chef Nigel Farage (links) wollte seinem Parteikollegen Paul Nuttall beim Wahlkampf helfen. Stattdessen wurde er in Stoke-On-Trent mit Eiern (rechtes unteres Eck) beworfen. (Foto: Peter Byrne (PA))

Professor David W., einer der bekanntesten Gehirnchirurgen Australiens, flog mit der "Austrian" von Brisbane über Wien nach Manchester (GB), machte es sich mit seinem Sohn in der Business-Class bequem. Doch kurz bevor das Essen serviert wurde, ging der Mediziner "down under"! Grund: Als sich das Opfer setzen und dazu das Tischchen einklappen wollte, knallte dieses "ohne Vorwarnung" (O-Ton) zurück – und zwickte den kleinen Finger des Arztes ein.Mit Folgen: Laut Selbstdiagnose wurde der Finger gebrochen, "Weichgewebe" und Nagel verletzt. Jetzt hat David W. bei einem Gericht im Bundesstaat Queensland Klage eingereicht. Denn seit dem Tisch-Unfall will der Arzt an "Angst und Depressionen" leiden und nicht mehr in der Lage sein, an den OP-Tisch zurückzukehren. Die Austrian Airlines lassen den verzwickten Fall nun prüfen.