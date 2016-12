Der Hubschrauber zerschellte in rund 2.400 Metern Höhe an einer Felswand. (Foto: Eggenberger)

"Ein technisches Gebrechen ist auszuschließen. Der Unfall ist auf menschliches Versagen zurückzuführen", zitiert der Standard in seiner Freitags-Ausgabe Tina Frimmel-Hesse, die stellvertretende Leiterin der Medienstelle der ermittelnden Staatsanwaltschaft Klagenfurt.Die Behörde hatte ein flugtechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, um so die Schuldfrage - und somit mögliche Haftungen - zu klären. Die Sachverständigen kommen zu dem Urteil, das Arch selber für den Absturz verantwortlich ist. Er sei nicht mit Spezialscheinwerfern geflogen und habe die Felswand im Großglockner-Gebiet, an der er zerschellt ist, übersehen.Auch die Sicherheitsuntersuchungsstelle (früher: Flugunfallkommission) des Bundes untersucht den Unfall, wird ihren Bericht aber erst im ersten Quartal 2017 vorlegen.Arch hätte den Flug, bei dem auch ein Deutscher mit an Bord war und schwer verletzt wurde, gar nicht durchführen dürfen. Er wollte gegen 21 Uhr die Elberfelder Hütte mit Lebensmitteln beliefern, da der Sportpilot auch ein eigenes Lufttransportunternehmen besitzt. Allerdings herrscht im Nationalpark Hohe Tauern, wo die Hütte liegt, ab 16 Uhr Flugverbot.