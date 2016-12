Mit Heli in Klinik geflogen 14-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt

Am Christtag war ein Deutscher (47) gegen 16.15 Uhr einer roten Piste im Skigebiet Vent unterwegs. Er geriet plötzlich mit den Skiern über den Pistenrand hinaus und kam 20 Meter unterhalb der Piste im nicht mit Schnee bedeckten Gelände zum Liegen. Der Skifahrer wurde mit schweren inneren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.Im Skigebiet Hochzillertal stürzte ein Deutscher (20) während der morgendlichen Fahrt auf einer schwarzen Piste und landete im angrenzenden Wald. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck transportiert.Gegen 11 Uhr kollidierten im Skigebiet Horberg ein Einheimischer (18) und eine Niederländerin (55). Die Urlauberin erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde in die Sportklinik nach Mayrhofen gebracht.Im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl stießen gegen 11.20 Uhr eine Schweizerin (41) und ein Däne (67) zusammen. Der Skifahrer aus Dänemark blieb unverletzt, die andere Beteiligte musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Nur zehn Minuten später stürzte eine Belgierin (36) im selben Skigebiet über den Pistenrand hinaus und rutschte 20 Meter über eine Geländekante ab. Sie wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.Ein Tiroler (22) verunglückte im Skigebiet Hochfügen auf dem Snowboard. Er stürzte gegen 13.15 Uhr, als er den organisierten Skiraum verließ und über eine unübersichtliche Geländekuppe fuhr. Der 22-Jährige prallte mit dem Kopf gegen einen Stein. Trotz vorhandenen Helms zog er sich unter anderem einen Nasenbeinbruch zu. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in die Klinik Innsbruck.Gegen 14 Uhr fuhr ein Zwölfjähriger aus Deutschland auf Skiern im Funpark in Kühtai talwärts. Als er über ein Geländer fahren wollte, stürzte er und prallte auf das Hindernis. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.Gegen 15.35 Uhr stürzte ein deutscher Skifahrer im Skigebiet Hoch Imst und rutschte über den Pistenrand hinaus. Der 39-Jährige erlitt Abschürfungen am ganzen Körper und wurde mittels Akja ins Tal transportiert.