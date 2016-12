400 Mio Euro für Ex-Fußballpräsident IWF-Chefin wegen Fahrlässigkeit verurteilt - straffrei

Der 72-Jährige aus Spittal an der Drau war im Internet auf eine angebliche Bank mit Sitz in London aufmerksam geworden, die Aktienbesitzern anbot, wertlose Wertpapiere zu kaufen. Der Mann kontaktierte das vermeintliche Geldinstitut und trat einige seiner wertlos gewordenen Aktien ab.Er erhielt dann die Mitteilung, dass er 18 Monate auf die Auszahlung des Betrags warten müsse - allerdings könnt er diesen Zeitraum auf drei Monate verkürzen, wenn er eine Option auf Aktien einer gut gehenden Sportartikelfirma in Anspruch nimmt und 7.000 Euro dazu zahlt.Der Kärntner überwies den Betrag an eine Bank in Malta, was ihm aber offenbar noch immer nicht seltsam vorkam, obwohl sein vermeintlicher Geschäftspartner angeblich in London saß.Ende August bekam der Pensionist eine Nachricht, dass die Abwicklung des Deals nun abgeschlossen sei und er einen Betrag von 30.000 Euro ausgezahlt bekomme. Zuvor müsse er aber Steuern in Höhe von 6.000 Euro bezahlen, was der Mann auch tat. Als dann der Kontakt abriss, verständigte er die Polizei.