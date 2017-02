Die Feuerwehr am Unfallort (Foto: FF Dorfgastein)

Das spätere Opfer war in den frühen Morgenstunden des Donnerstag unterwegs, als ein ihm entgegenkommender Klein-Lkw an einer Kreuzung links abbog. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige aus seinem Wagen geschleudert und blieb auf einer Wiese liegen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.Laut Polizei hatte der 34-jährige Lenker des Kleinlasters 1,94 Promille Alkohol im Blut, also fast viermal soviel wie erlaubt. Er wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.