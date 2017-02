Aufreger-Buch gibt Österreich Schuld an Flüchtlingsstrom

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Flüchtlinge in Spielfeld (Foto: Leonhard Foeger / Reuters)

"Alles war wahnsinnig unorganisiert. Die Österreicher haben alle durchgelassen nach dem Motto: Hauptsache weg aus Österreich. So war es jedenfalls am Anfang", so Dirk Conrads, der das Buch gemeinsam mit Philipp Franke und Marcel Hodenius geschrieben hat, im Interview. In den Kommentaren zum Interview stößt diese Aussage sauer auf, der "Schwarze Peter" werde hier gezielt den Österreichern zugeworfen.Im übrigen Buch räumen die drei Polizisten auch mit vielen Vorurteilen von Bürgern gegenüber Flüchtlingen auf, nennen aber auch unschöne Szenen. So hätten Flüchtlinge Kleinkinder benutzt, um schneller in Busse zu kommen, und diese dann sich selbst überlassen. Oder dass Kindern Wunden und Narben zugefügt wurden, damit man als vermeintlich operierte Person bevorzugt behandelt würde.Allerdings schreiben die Autoren, dass sie unendliches Leid erlebten - Flüchtlinge, die von ihnen erfuhren, dass ihre Verwandten tot sind, Erzählungen von Massakern und Terror. Eines sagen die Polizisten aber auch ganz klar: Für sie sei es schwer feststellbar gewesen, ob es potenzielle Terroristen unter den Flüchtlingen gegeben habe.