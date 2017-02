In Wiener City In Haft: Dealer verkauften Drogen an Schülerinnen

Gleich nach der Haftentlassung Drogen-Opa (60) erneut beim Dealen erwischt

Witzig oder dumm? Taschenmacher Freitag wirbt mit Kokain

Bei der freiwilligen Nachschau am Mittwoch stellten die Beamten in der Wohnung 130 Gramm Kokain, 181 Stück Ecstasy-Tabletten und 70.000 Euro Bargeld sicher. Der Australier wurde festgenommen und mittlerweile in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt.Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte teilweise zu, seit Dezember 2016 mit seinem privaten Pkw 200 Gramm Kokain und 250 Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden eingeführt und im Raum St. Anton selbst an verschiedene Kunden verkauft zu haben.Der Straßenverkaufswert beträgt rund 15.000 Euro, die Polizei geht aber aufgrund des hohen sichergestellten Bargeldbetrags davon aus, dass die Suchtgiftmengen größer sein könnten.