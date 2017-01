Das Unglück geschah in der Nacht von 29. auf 30. Juni 2009. Ein mit Flüssiggas befüllter Tankwaggon explodierte in der toskanischen Küstenstadt Viareggio, der anschließende Großbrand verwüstete das Stadtzentrum, 32 Menschen starben.Beim schwesten Zugsunglück der jüngeren Geschichte in Italien gab es auch einen Bezug zu Österreich. Die Eigentümer der explodierten Waggons war nämlich die Wiener Firma GATX Rail Austria GmbH. Die italienische Staatsanwaltschaft klagte den Firmenchef und einen Manager an.Für die Explosion verantwortlich war ein Defekt an den Waggons, der laut Meinung des Gerichts zum Zeitpunkt der letzten Inspektion hätte entdeckt werden müssen. 145 Angehörige klagten verfolgten den Prozess gegen insgesamt 32 Angeklagte, denen fahrlässige Tötung und Auslösen einer Brandkatastrophe vorgeworfen wurde.Im Gerichtssaal erinnerten bei der Urteilsverkündung 32 leere Sessel an die Todesopfer. Die zwei angeklagten Austro-Manager wurden zu jeweils 9 Jahren Haft verurteilt. Die Firma GATX Rail Austria GmbH muss zudem eine Geldstrafe von 480.000 Euro zahlen. Das Urteil ist nichts rechtkräftig, das Unternehmen will Berufung einlegen.