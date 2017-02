Die Frau wurde über den Kofferraum in Sicherheit gebracht. (Foto: LPD Kärnten)

Die 48-Jährige war Montagmorgen am Südufer des Sees unterwegs unterwegs, als sie von der schneeglatten Fahrbahn abkam. Ihr VW Polo rutschte über eine Böschung, landete mit der Motorhaube voran auf dem Eis und drohte einzubrechen.Zufällig vorbeikommende Autolenker blieben stehen und sicherten den Polo mit Abschleppgurten, während die verängstigte Frau in ihrem Wagen blieb. Die alarmierte Polizei konnte sie dann über die Heckklappe in Sicherheit bringen, die Feuerwehr barg das leicht beschädigte Fahrzeug.