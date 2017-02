Arbeiterkammer erkämpft 8.500 Euro Schadenersatz für sexuelle Belästigung

Zu dem Vorfall kam es am vergangenen Donnerstag in der Plüddemanngasse im Grazer Bezirk St. Leonhard. Der Autolenker hielt gegen 7.20 Uhr vor einer am Gehsteig gehenden 38-Jährigen an und öffnete das Beifahrerfenster.Die Passantin glaubte, der Autofahrer wolle eine Auskunft haben und beugte sich zum Fenster hinunter. Dabei konnte sie sehen, dass der Autolenker seine Hose geöffnet hatte und laut Polizeiaussendung "deutlich sichtbar masturbierte".Die 38-Jährige regte sich lautstark über die sexuelle Belästigung auf, worauf der Unbekannte die Flucht ergriff und davonfuhr. Die Polizei konnte anhand des Grazer Nummerntaferls den Fahrzeughalter ausforschen. Wer jedoch zum Tatzeitpunkt den Wagen fuhr, wird nun ermittelt.