Die Polizei sucht nach dem Bankraub in Innsbruck diese beiden Verdächtigen. (© LPD Tirol)

Gegen 8.20 Uhr betraten zwei Männer die Filiale im Stadtteil Hötting. Einer hielt eine Faustfeuerwaffe in der linken Hand und bedrohte damit eine Angestellte. Zum Tatzeitpunkt hielt sich auch eine Kundin in der Filiale auf, diese blieb unverletzt.Die Räuber flüchteten, die Polizei löste eine Alarmfahndung aus, an der auch ein Hubschrauber beteiligt ist. Beide Täter sind rund 170 Zentimeter groß und trugen während des Überfalls schwarze Oberbekleidung. Sie waren vermummt und dürften ihrem Akzent zufolge aus Osteuropa stammen.