Der Brand soll sich zwischen Samstag- und Montagnachmittag ereignet haben. Das Haus brannte - ungestört von Löschversuchen - komplett nieder. Entdeckt wurde der Brand erst am Montag, die Freiwillige Feuerwehr Grades konnte nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.Neben dem Haus wurde später die Leiche des 86-jährigen Hausbesitzers gefunden. Der Bauer lebte allein am Hof. Eine Obduktion soll am Dienstag die Todesursache klären.