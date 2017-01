Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die junge Deutsche verlor auf der blauen Piste "Stöcklabfahrt" die Kontrolle und raste auf die Schneekanone zu. Die Sechsjährige, die laut Polizei einen Skihelm trug, prallte mit dem Kopf gegen einen Hydranten, der am Standfuß der Schneekanone befestigt ist. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle.Am Montag werden Zeugen einvernommen, auch der Pistendienst wird befragt. Ein Lokalaugenschein mit einem Sachverständigen für Pistensicherung soll klären, ob die Umzäunung der Schneekanone, die die junge Skifahrerin durchbrach, aus rechtlicher Sicht ausreichenden Schutz bietet. Außerdem wird eine Obduktion durchgeführt, um etwaige körperliche Gebrechen auszuschließen.Die in München lebenden Eltern wurden über das Drama informiert. Das Mädchen war Teil einer Skigruppe, auch der Skilehrer und die Hilfskräfte stammen aus Bayern.