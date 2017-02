Beamter häufte 5.844 Überstunden an

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Heinrich Himmer (38) einstimmig ernannt Neuer Stadtschulratschef will weniger Bürokratie

"Weckruf" an die SPÖ Grüne pochen auf Obergrenze bei Gehalt von Stadt-Mitarbeitern

BILDER DES TAGES 19.02.2017: John McCain erhält putin-kritisches T-Shirt

US-Senator und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im US-Senat, John McCain erhält beim Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz ein Geschenk: Ein T-Shirt mit der putin-kritischen Zeichnung des rumänischen Karikaturisten Dan Perjovschi. (Foto: Reuters)

Im Tiroler Bezirk Innsbruck Land ist jetzt ein besonders extremer Fall von angehäuften Überstunden zutage gekommen. In seiner Funktion als Amts- sowie Bauamtsleiter hatte der Mann, im Zeitraum 2000 bis 2015, einen Resturlaub von 2.021,5 Stunden und ein Arbeitszeitguthaben von 5.844,33 Stunden angehäuft. Das berichtet der ORF und bezieht sich dabei auf einen veröffentlichten Bericht des Landesrechnungshofs Tirol (LRH).Die Gemeinde wurde erst im Sommer 2015 auf den irren Arbeitsmarathon ihres Amtsleiters aufmerksam. Dass es überhaupt zu diesem unglaublichen Überstunden-Berg kam, ist einer Sondervereinbarung des Mannes mit dem früheren Bürgermeister zu verdanken. Dieser hatte versprochen, dass die Mehrstunden und Urlaubsguthaben angesammelt werden können und nicht, wie sonst üblich, verfallen.Im Gemeinderat wurde in Folge den Dienstvertrag des Amtsleiters anzupassen. Dabei wurde die mündliche Abmachung fixiert und dem Bediensteten der Verbrauch der (bestehenden und noch anfallenden) Zeitguthaben vor Pensionsantritt im Februar 2019 freigestellt.Gleichzeitig kam in der selben Gemeinde ein zweiter Fall ans Licht. Auch der Leiter des Recyclinghofes hatte schon Arbeits- und Urlaubszeit in umgerechneter Höhe von siebeneinhalb Monaten angesammelt. In weiteren Tiroler Gemeinden zeichnete sich ein ähnliches Bild. Der Landesrechnungshof hofft auf eine klare Linie bei der Arbeitszeiterfassung der Gemeinden.