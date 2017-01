An den Grenzübergängen mit Deutschland prognostiziert der ÖAMTC zudem wegen der verstärkten Kontrollen Staus.



Die Staustrecken im Detail:

In Niederösterreich auf der West Autobahn (A1), vor allem im noch zweispurigen Abschnitt bei Pöchlarn.

In der Steiermark im Ennstal auf der B320 zwischen Liezen und Schladming und auch auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Selzthaltunnel in der Steiermark

Vor der Tunnelkette Klaus (A9) in Oberösterreich

In Salzburg im Großraum Stadt Salzburg sowohl auf der A1, als auch auf der A10, sowie auf der Pinzgauer Straße (B311) und Loferer Straße (B178)

In Tirol auf der Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen vor Kufstein, weiters auf der Fernpassstrecke (B179), das Zillertal (B169), der Eiberg Straße (B173) und Loferer Straße (B178) zwischen dem Inntal und dem Bereich St. Johann in Tirol

In Vorarlberg auf der Rheintal Autobahn (A14) nach Bludenz bei der Abfahrt Richtung Montafon sowie auf der Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen

West Autobahn, A1, am Grenzübergang Walserberg
Innkreis Autobahn, A8, vor Suben
Inntal Autobahn, A12, vor Kufstein/Kiefersfelden
Vignette 2017
Letzte Erinnerung die neue Vignette zu kleben. Mit Mittwoch, 01.02., gelten die 2016er-Vignetten nicht mehr.

Wer Fahrten in höhere Lagen plant - bitte unbedingt Schneeketten mitführen.