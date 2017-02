Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Frau wanderte mit einer Freundin auf den See hinaus. Als sich die beiden nahe des Strandbads Thumersbach auf Höhe des Seecamps im Nordosten des Sees in einem nicht freigegebenen Bereich aufhielten, brach eine der Belgierinnen gegen 10.37 Uhr im Eis ein.Polizisten, Wasserretter und Feuerwehrleute eilten herbei, laut Wasserrettung konnte die Urlauberin jedoch bereits vor dem Eintreffen von Mitarbeitern des Zeller Wirtschaftshofes gerettet werden. Die Belgierin kam mit einer leichten Unterkühlung und einem Schock davon und wurde im Zeller Spital behandelt.Nach dem Vorfall wurde der Zeller See noch am Vormittag offiziell gesperrt. Experten warnen davor, die Eisdecken der Salzburger Seen zu betreten. Selbst wenn das Eis an einer Stelle stabil ist, weiß man nicht, ob das für den ganzen See gilt. Auch in Wien ist das Betreten von Eisflächen derzeit gefährlich - unlängst brachen drei Eisläufer auf der Alten Donau ein