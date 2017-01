(Foto: ÖBB)

Am Donnerstag Abend kam es am Hauptbahnhof Leoben zu einem Zwischenfall: Nachdem zwei Betrunkene im Railjet randaliert hatten, wurden sie von der Polizei zum Aussteigen genötigt. Als die Beamten sich wieder entfernten, fiel einer der beiden auf die Gleise. Im letzten Moment konnte der Zug gestoppt werden.

Gegen 19:15 Uhr erstattete der Zugbegleiter des Railjets 632 bei der Polizei die Anzeige, dass zwei männliche Personen im Zug randalieren und andere Fahrgäste belästigen würden.



Kurz nach dem Eintreffen der Polizeistreife am Hauptbahnhof Leoben fuhr der Railjet in das Bahnhofsgelände ein. Der Zugbegleiter führte die Beamten zu den beiden Randalierern. Beide Personen waren alkoholisiert, nicht kooperativ und wollten den Zug nicht verlassen. Aus diesem Grund forderte die Polizeistreife über die Stadtleitstelle Unterstützung an.



Dies veranlasste vermutlich den 38-Jährigen und den 53-Jährigen dazu, doch aus dem Zug auszusteigen. Die Identität der beiden Personen wurde danach am Bahnsteig festgestellt. Beide werden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Behörde angezeigt. Als der Sachverhalt geklärt war, entfernten sich die Polizisten vom Bahnsteig, die beiden Verdächtigen blieben zurück.



Betrunkener fiel auf Gleis

Plötzlich fiel der 38-Jährige aus ungeklärter Ursache vom Bahnsteig auf die Gleisanlage und blieb zunächst auf dieser liegen. Gleichzeitig näherten sich auf diesem Gleis zwei zusammengekoppelte Lokomotiven. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Die Lokomotiven kamen zirka fünf Meter vor dem 38-Jährigen zum Stillstand. Mit der Hilfe des 53-Jährigen gelangte das Opfer wieder zurück auf den Bahnsteig.



Durch den Sturz wurde der 38-Jährige im Gesichtsbereich unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.