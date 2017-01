Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen 3.15 Uhr wollte der 39-jährige Niederösterreicher in Purbach am Neusiedler See auf dem Bahngleis wenden. Doch er blieb stecken. So schnell gab der Mann nicht auf. Er blieb hartnäckig und fuhr rund 300 Meter weit, ehe er stecken blieb. Erst dann verständigte er die Feuerwehr.Die Feuerwehren Donnerskirchen und Purbach standen im Einsatz. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Lenker musste seinen Führerschein abgeben. Der Bahnverkehr war in der Folge eineinhalb Stunden lang unterbrochen.