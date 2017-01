Vater und Sohn starben bei Explosion Prozess um illegale Böller-Produktion beginnt

Die Ermittler entdeckten ein umfrangreiches Sprengstofflager. In den Trümmern wurden 6.000 Böller sichergestellt.Im Grazer Straflandesgericht wurde acht Personen der Prozess gemacht. Am Donnerstag fiel das Urteil: Die Auftraggeber, Händler und Böllertransporteure wurde wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung schuldig gesprochen. Die Strafe für den Hauptangeklagten beträgt acht Jahre unbedingte Haft.Auch zwei südsteirische Händler wurden zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.+++ Mehr Infos hier in Kürze +++