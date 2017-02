Reisepass für Deutschland nötig Beginn der Semesterferien: Heute gibt es Mega-Staus!

Der Brand brach im Keller des Hotels im Saalbacher Ortszentrum aus: Bei Schweißarbeiten eines Installateurs an dem leckgewordenen Boiler fing die Isolierung Feuer. Der Installateur versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen.Wegen der starken Rauchentwicklung floh er aus dem Keller und schlug kurz nach 22.00 Uhr Alarm. Dichter Rauch breitete sich inzwischen im Hotel aus - deshalb wurden gleich drei Feuerwehren alarmiert.Die 24 Gäste aus Dänemark und die zwei Angestellten des Hotels konnten sich über eine Treppe und einen Balkon in Sicherheit bringen. Das Rote Kreuz musste fünf der Gäste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital bringen.80 Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen. Das Hotel war wegen der Schäden an der Wasser- und Stromversorgung über Nacht nicht bewohnbar. Deshalb wurden die Urlauber in Ersatzquartieren untergebracht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.