Brutaler Überfall zu Hause Österreicher in Venezuela erschossen

Ausgiebig getankt Alkolenker mit 2,56 Promille gestoppt

Wollte nach Tunesien Ermordeter Nationalbanker: Antonio festgenommen

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Wagrainer Mulde im Pongau. Der junge Schwede stürzte gegen 13.20 Uhr aus dem Sessellift "TOP Liner" gut fünf Meter in die Tiefe. Beim Sturz in den Schnee zog er sich schwere Verletzungen zu.Der 9-jährige Schüler wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt per Hubschrauber ins Spital in Schwarzach geflogen.Die Polizei hat mit Untersuchungen an der Unfallstelle, die etwa 20 Meter unterhalb der Bergstation liegt, begonnen. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar.