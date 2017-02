Drei Personen flüchteten zu Fuß, für zwei klickten schnell die Handschellen. Der Audi ist nicht das Fluchtauto. (Foto: www.zeitungsfoto.at)





Bei der genauen Durchsuchung des Fiat Multipla entdeckten Beamte drei Kilo Cannabisharz. Die Suchtmittel weisen einen Straßenverkaufswert von 30.000 Euro auf. Aus Werkstatt entwendet 14-Jähriger raste mit gestohlenem BMW durch Wien Bei Kinderspital in Alsergrund Drogen-Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei Nun ist klar, wer die Männer sind. Die beiden Festgenommenen besitzen die marokkanische Staatsbürgerschaft, nach einem Komplizen wird noch gefahndet. Das Fluchtfahrzeug war vergangene Woche in Italien als gestohlen gemeldet worden.

Ihr auffälliges Verhalten brachte die Polizei am Donnerstag auf die Spur der Männer. Zeugen hatten in Innsbruck beobachtet, wie sich die drei Autoinsassen auffällig verhielten, sich etwa das Gesicht mit einer Jacke verhüllten und der Fahrer einen aggressiven Fahrstil an den Tag legte.Nach der Flucht über die Inntalautobahn ließen die Flüchtigen denFiat Multiplanahe der Raststätte Pettnau zurück. Kurz darauf endete für zwei der Männer die Flucht. Während der Verfolgung gaben Beamte Signalschüsse ab.