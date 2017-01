Zwei Personen verletzt Chlorgas-Alarm in Villa von Miroslav Klose

Der Chemieunfall ereignete sich, als Chlorgranulat mit einem Mittel zur Senkung des ph-Wertes vermischt wurde. Es kam in der Folge zu einer heftigen chemischen Reaktion. Ein 27-jähriger Angestellter wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Er könnte giftige Dämpfe eingeatmet haben.Zwölf Gäste mussten das Hotel verlassen, sie fanden in anderen Häusern Unterschlupf. 70 Feuerwehrleute aus Saalbach und umliegenden Gemeinden standen im Einsatz.Die Florianis mussten 160 Kilo Granulat umpumpen und abtransportieren sowie 400 Liter kontaminiertes Wasser entsorgen. Der Einsatz fand unter widrigen Bedingungen statt, die Temperaturen lagen bei minus 14 Grad.