Auf Ostautobahn gestoppt Slowake (44) mit Crystal Meth und Stahlrute erwischt

500.000 Euro Umsatz 13 Festnahmen: Polizei sprengt Drogenring

Polizei stellte Gewehr sicher 27-Jähriger zugedröhnt und mit Flinte bei Graz erwischt

Auch Sohn sitzt in Haft Hochrangiger Drogen- und Waffenschmuggler verhaftet

Ein Jahr lang hatten die Ermittler mit slowakischen Kollegen zusammen gearbeitet, bis die Handschellen klickten. Die Bande betrieb ein Labor im Nachbarland, wo sie das Crystal Meth herstellte und zum Großteil nach Österreich brachten.Drei Slowaken zwischen 40 und 55 Jahren gelten als Haupttäter, die das Labor in ihrer Heimat betrieben und das Suchtgift von dort in Umlauf gebracht hatten. 60 weitere Dealer wurden ebenfalls festgenommen, ein Teil von ihnen wurde bereits am Landesgericht Eisenstadt zu Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren verurteilt.Bei Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich und der Slowakei wurden neben Drogen auch zahlreiche Waffen, darunter eine Kalaschnikow, sowie fünf Schmuggelfahrzeuge, gefälschte 500 Euro Scheine und 22.000 Euro in Bar gefunden.