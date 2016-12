Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Internetkriminalität ist 2016 um mehr als 20 Prozent angestiegen. Das betrifft beispielsweise Hacker-Angriffe auf Systeme, aber auch den Bereich des Bestellbetruges.Die Gewaltdelikte sind um mehr als zehn Prozent angestiegen. Laut Kogler besteht eine der Tätergruppen aus jüngeren Männern, die aus Regionen kommen, in denen Gewalt als Mittel der Konfliktlösung gang und gäbe ist. Diese müssten in Zukunft sofort angesprochen werden, wenn sie nach Österreich kommen. Erste Pilotprojekte in Tirol und Vorarlberg laufen.Auch Schlepperei-Delikte sind laut Kriminalitätsbilanz angestiegen. Rund 50.000 Personen wurden heuer in Österreich aufgegriffen. Kogler verwies darauf, dass sich die Methoden der Schlepper geändert haben. Die Kriminellen stehen im Telefonkontakt mit Flüchtlingen und geben ihnen die nächsten Wegpunkte durch.Kogler hob die in seinen Augen große Bedeutung der Sicherung der Außengrenzen hervor. Flüchtlinge sollten möglichst in der Nähe ihrer Heimatländer in Lagern aufgenommen werden, um zu untersuchen, ob eine realistische Chance auf Asyl besteht.Im Bereich der Eigentumsdelikte wurde ein Rückgang bei Wohnungseinbrüchen und Raub verzeichnet.