Das müssen Hundebesitzer in der Kälte wissen

Wie gesund ist Ihr Hund? Bei Dackel wurden die Beine besonders kurz gezüchtet, während sie einen langen Rücken haben. Das führt zu Bandscheibenvorfällen und Lähmungen. Dackel sind extrem stur, aber auch clever und können auch aggressiv werden. Lassen Sie einen Dackel möglichst selten allein, er leidet unter Trennungsangst. Dackel werden ca. 15 Jahre altGesundheitliche Probleme: Epilepsie, Zahnprobleme, AllergienGesamtnote: 2 (Foto: Fotolia)

Blasenentzündungen und erkältungsartige Erkrankungen sowie Infektionen der Atemwege sind auch Hunden nicht fremd. Und wie bei Menschen entstehen sie durch Zugluft oder dem längeren Sitzen und Liegen auf eiskalten Steinen und Böden. Vorsicht ist beim Spaziergang mit dem Vierbeiner angesagt, denn der Hund zeigt nicht immer gleich, dass ihm eiskalt ist, warnt die Bundestierärztekammer in Deutschland.Gesunde Hunde haben eigentlich kein Problem mit tiefen Temperaturen, bei angeschlagenen Tieren sieht das aber anders aus. Schnell ins Warme sollte man auf jeden Fall, wenn der Hund zittert, die Rute einzieht und ungewohnt etwas langsamer dahinschlurft. Bei alten oder kranken Tiere, Rassen mit kurzem Fell und ohne Unterwolle kann ein Hundemantel in Ausnahmefällen sinnvoll sein. Wichtig: Dieser darf weder zu fest noch zu locker sitzen.Gleiches gilt bei den Hundepfoten. Gerade in Großstädten wird mit Streusalz auf Gehwegen nicht gespart. Die Hundepfote ist von Natur aus recht robust, aber die Ballen sind bei manchen Hunden doch empfindlich und weich. Eine regelmäßige Kontrolle ist wichtig. Zeigen sich Schwächen, ist es auch hier in Ausnahmefällen sinnvoll, Hundeschuhe, so genannte "Booties" anzulegen.Alternativ kann Melkfett oder Vaseline aufgetragen werden - das sollte der Vierbeiner aber nicht genüsslich abschlecken. Abgewaschen kann die Pfote einfach mit einem lauwarmen "Pfotenbad" nach dem Spaziergang werden. Achtung: Kümmern Sie sich darum gleich nach dem Spaziergang, denn beginnt der Hund seine Pfoten zu lecken, lädiert er sich nicht nur die Pfoten, sondern reizt Magen und Darm durch das Salz.Wird der Hund nach dem Spaziergang gewaschen oder kommt er nass in die Wohnung, sollte er an einem nicht zugigen, halbwegs warmen Ort zum Trocknen bleiben können - sonst drohen Blasen- und Lungenentzündungen. Gehen sie mit Ihrem Hund im Dunklen spazieren, sollten Sie an reflektierende oder leuchtende Halsbänder und Leinenelemente denken.Zuletzt: Schnee fressen oder lecken ist für den Hund tabu! "Das kann Bauchkrämpfe, Magen-Darm-Entzündungen, blutigen Durchfall oder Erbrechen verursachen. Schneeballwerfen sollte besser unterbleiben, denn es regt zum Schneefressen an", so die Tierärztekammer.