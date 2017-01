Initiative in Himberg Verpflichtende Schulvorträge gegen blinde Zerstörungswut

Ein Rauchmelder hatte bei der Feuerwehr angeschlagen, allerdings waren es nicht Flammen sondern Staub, der den Alarm auslöste. Vor Ort war dann klar, was passiert war - die Decke war eingestürzt."Das war ein großes Glück, wäre das am Vormittag passiert hätte es vermutlich Schwerverletzte gegeben", sagte Einsatzleiter Robert Ratheiser zum ORF. Drei teilweise stark vermorschte Holzträger in der Decke dürften nachgegeben haben.Zehn Jugendliche, die im Stockwerk darüber in einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft leben, mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr stützte den Rest der Decke, ein Statiker muss jetzt genaue Untersuchungen durchführen.Die Jugendlichen konnten noch am Abend zurück in ihre Wohnung, die 25 Volksschüler, deren Klasse zerstört wurden, weichen in einen anderen Raum aus.