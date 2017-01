Mit Kopf voran, Polizei sucht Zeugen Deutscher Urlauber raste mit Rodel in den Tod

BILDER DES TAGES 22.01.2017: Senegalesische Soldaten überwachen den demokratischen Regierungswechsel im benachbarten Gambia. Die dortige Bevölkerung empfängt sie jubelnd. Diktator Yahya Jammeh trat nach anfänlichen Weigerungen doch zurück und ging ins Exil. (Foto: AP)

Nachdem der Abgängige trotz eingeleiteter Fahndung und einer Suche mit Polizeidiensthundestreifen bis in die Morgenstunden des Sonntags im Umfeld der Pflegeeinrichtung nicht gefunden werden konnte, wurde am eine große Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, weiteren Polizeidiensthundestreifen, Mitgliedern der österreichischen Rettungshundebrigade und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Mooskirchen, Söding, Hallersdorf und Pirkhof gestartet, welche aber vorerst erfolglos verlief.Gegen 15.40 Uhr wurde dann der Abgängige im Ortsgebiet von Kniezenberg von einem Passanten auf einem eingezäunten Privatgrundstück leblos aufgefunden. Der Abgängige dürfte aufgrund der Dunkelheit und seiner schweren Demenz die Orientierung verloren haben. Er dürfte mehrmals gestürzt und über eine Böschung gefallen sein. Danach war er offenbar nicht mehr in der Lage aufzustehen und erfror.