Farbbeutel flogen Grazer Akademikerball: 500 friedliche Demonstranten

Der Akademikerball in Graz und die jährlichen Demonstrationen dagegen fordern die Einsatzkräfte jedes Jahr aufs Neue. Vor zwei Jahren kam es sogar zu Ausschreitungen. 14 Demonstranten wurden festgenommen, es gab Verletzte.2016 verliefen die Demonstrationen ruhig. Die Polizei behält daher ihr Konzept bei. Im Einsatz sein wird eine dreistellige Zahl an Polizisten. Wie viele genau wird nicht verraten, um taktische Vorteile gegenüber der Demonstranten zu behalten.Rund um den Grazer Congress wird es wieder ein Platzverbot geben. Nur Besucher des Akademikerballs, Anwohner und Besucher von Lokalen haben Zutritt. Zugang haben außerdem Mitarbeiter der Rettung, der Feuerwehr und Taxis mit Ballbesuchern. Wer gegen das Platzverbot verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und muss mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen.Angemeldet ist eine Demonstration der "Offensive gegen Rechts" mit 700 bis 800 Teilnehmern. Die Demo beginnt um 16.30 Uhr am Grazer Mariahilferplatz, geht dann über den Andreas-Hofer-Platz weiter in Richtung Neutorgasse, Joanneumring, Herrengasse bis zum Hauptplatz. Weitere Demonstrationen wurden nicht angemeldet.